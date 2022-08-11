Держава не вилучатиме дітей із сімей після відмови від обов’язкової евакуації – Верещук

Під час обов’язкової евакуації населення з Донецької області до безпечних районів евакуйовано 3908 осіб, з них 777 – діти.

Держава не вилучатиме дітей із сімей після відмови від обов’язкової евакуації.

Про це під час брифінгу повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як повідомила Верещук, під час обов’язкової евакуації населення з Донецької області до безпечних районів евакуйовано 3908 осіб, з них 777 – діти.

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Всього, станом на сьогодні, з тимчасово окупованих територій від початку серпня виїхало 12 054 особи, з них – 3 517 дітей.

"Всі люди, які відмовились від евакуації, мають підписати обов’язкову форму відмови. Для людей, які мають дітей, буде додаткова форма відмови, в якій вони підпишуть згоду на відповідальність за будь-які наслідки. Але про примусове вилучення дітей із сімей не йдеться. Жодного вилучення дитини не буде", - підкреслила вона.

Верещук нагадала, що обов’язкова евакуація передбачає розселення людей.

"Всі витрати бере на себе держава. Надається також матеріальна, гуманітарна та решта видів допомоги. Наприклад, ми вирішили забезпечувати сім’ї з дітьми ноутбуками для комфортного початку навчального процесу для дітей", - розповіла вона.

Витрати на опалення та інші комунальні послуги держава буде компенсувати безпосередньо комунальним підприємствам тих населених пунктів, які надали житло для внутрішньо переміщених осіб.

Також вона зазначила, що рішення про обов’язкову евакуацію з інших регіонів ухвалюватимуть керівники обласних військових адміністрацій після проведення відповідних комісій.

Нагадаємо, у середу, 3 серпня, Кабінет міністрів видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донецької області до безпечних районів України. Жителів неокупованих територій Донецької області будуть вивозити до 13 областей. Причина евакуації — руйнація газопроводів у регіоні і, як наслідок, неможливість його опалювати у зимовий період.

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