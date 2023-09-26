В Україні на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, чекатиме покарання - Держприкордонслужба

Йдеться лише про тих чоловіків, хто залишив Україну в порушення закону, а не просто був за кордоном до війни і не повернувся.

На військовозобов'язаних громадян України, які незаконно перетнули кордон під час дії воєнного стану, чекає відповідальність.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Військовозобов’язані чоловіки продовжують здійснювати спроби незаконно перетнути кордон, хоча останнім часом таких спроб стало помітно менше, ніж на початку війни. Покинути країну намагаються як поза межами пунктів пропуску, так і через офіційні пункти, але в порушення процедур: наприклад, за підробними документами, або просто ховаючись в технічних порожнинах транспортних засобів", - зазначив він.

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Більшість таких втікачів, за словами речника ДПСУ, прикордонникам вдається перехопити. А тим, хто таки зміг виїхати, загрожує відповідальність після повернення додому.

"Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон, в подальшому, коли вони будуть повертатися, то вони також будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона в подальшому уникне відповідальності відповідно до законодавства України", - заявив Демченко.

Яке саме покарання загрожує таким втікачам, речник Держприкордонслужби не уточнив.

Нагадаємо, у Полтаві з сотні людей, яких мобілізували рік тому, у строю залишилося 10-20 осіб, решта – це загиблі, поранені та виведені зі строю.

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