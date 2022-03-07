Держава усі свої обов'язки виконує: Зеленський подякував власникам та керівникам підприємств

Держава усі свої обов'язки виконує: Зеленський подякував власникам та керівникам підприємств

В Україні під час війни люди продовжують отримувати пенсії та зарплати.

Президент України Володимир Зеленський подякував власникам та керівникам підприємств, які продовжують виплачувати працівникам зарплату.

Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу.

“Платити зарплату, навіть якщо компанія не працює як раніше – це означає захищати Україну. Держава усі свої обов'язки виконує. Проіндексовані пенсії вже мають люди. Зарплата українцям виплачується так, як і має”, - наголосив Володимир Зеленський.