Держава відновить будинки українцям, які були зруйновані російськими окупантами – Зеленський

Уряд вже працює над програмами відновлення України після війни.

Російські окупанти обстрілюють українські міста. Вони цілеспрямовано руйнують житлові будинки та культурні об’єкти.

Володимир Зеленський запевнив, що держава самостійно відновить будинки українцям, які були зруйновані російськими окупантами.

"Я обіцяю кожному, кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава відновить усе. Відновить самостійно", - сказав Зеленський.

Окрім того, президент запевнив, що уряд вже працює над програмами відновлення України після війни.

"Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу. Якими б не були збитки... Це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу. Як і наша боротьба за нашу Україну", - сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

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