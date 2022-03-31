Держава закуповує 10 млн продуктових наборів для українців: Шмигаль розповів, хто їх отримає безкоштовно

Держава закуповує 10 млн продуктових наборів для українців: Шмигаль розповів, хто їх отримає безкоштовно

Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів.

Держава закуповує 10 млн продуктових наборів для українців, які перебувають у прифронтових містах, аби потім безкоштовно роздавати їх людям.

Про це під час брифінгу 31 березня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів. Наразі на 100% закупили крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжуємо закупівлі консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, "Укрзалізниця" та "Укрпошта" разом з ВЦА вже доставляють і роздають всі ці набори людям.

Нагадаємо, в Україні потроху повертається в роботу бізнес, а українці реєструють нові ФОПи.

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