"Держава-зло": Зеленський відреагував на обстріли міст і пообіцяв Кремлю покарання, яке не зупинити

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли, які російські війська влаштували 11 березня, та анонсував покарання для влади РФ.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

Президент зазначив, що хоче би підтримати всі ті українські міста і громади, які щодня і щоночі зазнають "жорстоких, терористичних ударів держави зла".

"Наша Херсонщина і Херсон, якому окупант мститься за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини і Луганщини, які Росія прагне просто спалити. Наша Харківщина і Харків. Лише по Харкову і лише від початку цього року – менш ніж за два з половиною місяці – ворог ударив уже більш ніж 40 ракетами. Нікополь. Марганець. Наша Дніпропетровщина. Наша Сумщина. Наша Чернігівщина. Ракети і артилерія, безпілотники, міномети – держава-зло використовує різну зброю, але з однією метою – знищити життя і не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – все це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя", – наголосив Зеленський