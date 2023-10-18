"Держава-зло": Зеленський відреагував на ракетну атаку по Запоріжжю

Президент констатував, що Росія продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор.

На російський ракетний обстріл Запоріжжя відреагував президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв зробити все, щоб "держава-терорист понесла справедливу відповідальність".

Про це глава держави написав у Мережі.

"Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі", – зазначив президент.

Він додав що, під завалами можуть бути люди, тож на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули через російський терор.

"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", – наголосив глава держави.

Фото з місця ракетного удару по будинку в Запоріжжі / Фото: Володимир Зеленський

Ракетний удар по Запоріжжю

Російські війська обстріляли Запоріжжя шістьома ракетами в ніч проти 18 жовтня. Окупанти влучили по житловому багатоквартирному будинку, де були зафіксовані руйнування від третього до п’ятого поверхів. Наразі відомо про дві жертви атаки та чотирьох постраждалих. Людей ще шукають під завалами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета влучила по багатоповерхівці: у Запоріжжі розпочалася пошукова операція

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