Державна таємниця: в Міноборони пояснили, чому не називають дані про втрати у війні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що втрати України у війні та інформація про кількість загиблих є державною таємницею.

Ці дані не розкривають, аби ворог – Росія – не зміг використати інформацію із власною метою.

Про це Маляр сказала на брифінгу 14 липня.

"Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона обумовлена воєнною доцільністю і тим, що ворог не повинен знати ці цифри і використовувати це для власних спроможностей", – пояснила заступниця міністра.

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Вона також закликала не працювати не ворога та не поширювати неперевірені дані про кількість загиблих та інші втрати армії.

"Ми звертаємось до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх навмисно приховує, це не так, не працюйте на ворога і не відкривайте ці цифри до завершення воєнного стану", – закликала Маляр.

Нагадаємо, в Білому домі прокоментували, яким чином та коли США планують використати програму лендлізу для України.

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