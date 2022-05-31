Державна зрада через Чорноморський флот: ДБР почне розслідування проти Миколи Азарова

ДБР отримало дозвіл суду на розслідування щодо вчинення державного зради експрем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

За даними слідства, Азаров у 2010 році ухвалив рішення про подовження перебування Чорноморського флоту в Криму, що у 2014 році призвело до окупації українського півострова.

Про це повідомили у ДБР.

"Встановлено, що при підписанні 21 квітня 2010 року Угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України, колишній прем’єр діяв в інтересах рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України", -йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що перебування російського флоту Азаров подовжив в інтересах держави-агресорки та виконував вказівку тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва. Як наслідок - це допомогло РФ окупувати Крим та частини Донецької і Луганської областей.

"Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії вищих посадових осіб України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави за вказівкою вищого керівництва рф. Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Обидва в межах даного кримінального провадження оголошені в розшук", - повідомили у ДБР.

Нагадаємо, експрем’єр-міністр України часів президента Віктора Януковича, один із колишніх чільних діячів "Партії регіонів" Микола Азаров подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва щодо дій Служби безпеки України та Ради нацбезпеки та оборони. Він вважає, що санкції проти нього повинні бути скасовані.

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