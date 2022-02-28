Державне підприємство "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт

Державне підприємство "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт

Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені іноземним замовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ДП "ДержККБ "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.

Про це підприємство повідомило на сторінці у Facebook.

Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені іноземним замовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ПТРК "Скіф" може працювати по цілях до 5 км. "Корсар" - до 2,5 км. Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки.

"Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу. Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки", - йдеться у повідомленні.