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Державне підприємство "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт

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Державне підприємство "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт

Facebook/КБ "Луч"

Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені іноземним замовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ДП "ДержККБ "Луч" передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.

Про це підприємство повідомило на сторінці у Facebook. 

Десятки комплексів "Скіф" та "Корсар", які мали бути поставлені іноземним замовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України.

ПТРК "Скіф" може працювати по цілях до 5 км. "Корсар" - до 2,5 км. Фото нижче: підбиття декількох одиниць ворожої техніки. 

"Зверніть увагу, що оператору навіть не знадобилося перемикатися з арабської мови інтерфейсу. Нагадуємо: щоб змінити мову інтерфейсу в експортних Скіфах, потрібно перед вмиканням тумблера живлення затиснути чотири нижні кнопки", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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