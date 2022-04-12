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Державні зрадники: Нацрада внесла в реєстр перші 100 осіб, серед яких медійні особи та журналісти

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Державні зрадники: Нацрада внесла в реєстр перші 100 осіб, серед яких медійні особи та журналісти

instagram.com/oksana.marchenko.official

Загалом серед списку народні депутати, мери, блогери, політологи та медійники.

Національне агентство з питань запобігання корупції та громадська організація "Рух ЧЕСНО" оприлюднили список імен українських діячів, визнаних зрадниками.  

На платформі «Реєстр держZрадників» публікується база даних державних зрадників: політиків, медійників, правоохоронців, що в умовах війни здійснили перехід на бік ворога.

"Перед тим, як внести особу до цього списку, "Рух ЧЕСНО" перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами та громадськими організаціями. У реєстрі чотири категорії осіб: політики, судді та юристи, медійники та правоохоронні органи. ГО "Рух ЧЕСНО" продовжує шукати колаборантів та закликає всіх, хто має таку інформацію, ділитися нею", – повідомляє Нацрада.

До списку потрапили працівники медіасфери: 

  • Кирило Вишинський – проросійський пропагандист звинувачений у державній зраді
  • Ігор Гужва – засновник інтернет-видання "Страна.ua"
  • Сніжана Єгорова – екстелеведуча
  • Андрій Єрмолаєв – проросійський коментатор
  • Світлана Крюкова – журналістка, перший заступник головного редактора проросійського інтернет-ЗМІ Страна.ua
  • Оксана Марченко – екстелеведуча, дружина проросійського народного депутата й олігарха Віктора Медведчука
  • Олеся Мєдвєдєва  – проросійська журналістка
  • Діана Панченко – проросійська журналістка і телеведуча телеканалів "NewsOne", "Перший незалежний" та "Ukrlive"
  • Михайло Погребинський – голова Київського центру політичних досліджень і конфліктології
  • Олексій Романов – журналіст
  • Олександр Семченко – блогер

Нагадаємо, у близького до Медведчука проросійського політтехнолога Погребинського провели обшуки, але не затримували.

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