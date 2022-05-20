Державними нагородами за добу відзначені понад 200 військовослужбовці ЗСУ - Зеленський

Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі українцям.

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 20 травня, черговий указ про нагородження українських захисників.

Державними нагородами відзначені 202 військовослужбовці Збройних Сил України.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні 20 травня на 86 добу протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

"Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі нашим людям", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що для запезпечення безпеки України від Росії мають бути виконані три пункти. Які саме, читайте тут.

Росія відчує вагу кожної ракети, яку випустила по Україні - звернення Зеленського за 20 травня

Читайте також: