Державними нагородами за добу відзначені понад 200 військовослужбовці ЗСУ - Зеленський

Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі українцям.
Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 20 травня, черговий указ про нагородження українських захисників.
Державними нагородами відзначені 202 військовослужбовці Збройних Сил України.
Про це президент повідомив у вечірньому зверненні 20 травня на 86 добу протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
"Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни і в допомозі нашим людям", - зазначив президент.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що для запезпечення безпеки України від Росії мають бути виконані три пункти. Які саме, читайте тут.
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