Держдеп відреагував на вбивство полоненого бійця ЗСУ: "Кадри вражають з погляду варварства"

В американській адміністрації сказали, що це не перше свідчення явних звірств Росії в Україні.

У Держдепартаменті США бачили кадри зі стратою неозброєного полоненого бійця ЗСУ та назвали це черговим доказом варварства і звірства росіян у війні проти України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу 7 березня.

"Жахливі кадри із беззбройним українцем, якого страчують після того, як він просто сказав "Слава Україні", вражають з погляду варварства", – сказав представник Держдепу.

Він наголосив, що Росії має бути соромно за такі вчинки, і що країна "нехтує базовими правилами війни, основною людською порядністю, коли її війська беруть участь у подібних звірствах".

Прайс додав, що російські військові скоїли численні воєнні злочини в Україні, і США не "наївні, щоби повірити, що Росія зізнається в цьому або навіть змінить свою поведінку найближчим часом".

"Звісно, це не перше свідчення явних звірств РФ в Україні, і на жаль, мабуть, не останнє", – зазначив представник американської адміністрації.

Він також нагадав, що країна-агресорка неодноразово заявляла про своє начебто прагнення до миру, однак нічого не зробила для цього.

Прайс вкотре наголосив на офіційній позиції США про те, що мир в Україні може настати хоч сьогодні, якщо Росія вирішить припинити війну та вивести війська з сусідньої держави.

Нагадаємо, напередодні в Мережі з’явилося відео, на якому російські окупанти розстріляли полоненого бійця ЗСУ після його слів "Слава Україні!". За цим фактом вже відкрита справа, влада обіцяє знайти та покарати вбивць, і закликає світ долучитися до цього. Наразі достеменно не відоме ім’я страченого бійця. За попередніми даними, може йтися про Тимофія Шадуру або ж Олександра Мацієвського.

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