Держдума "ратифікувала" незаконну спробу анексії чотирьох областей України

Державна Дума проголосувала за так зване "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій на позачерговому засіданні сьогодні, 3 жовтня.

Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ.

"Держдума ратифікувала договір про прийняття ДНР та ЛНР до складу Російської Федерації. "За" проголосували 413 та 412 депутатів відповідно", - повідомили російські ЗМІ

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами у цих регіонах.

Тим часом у Збройних силах України повідомили, що проведення так званих "референдумів" у частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях не зупинило просування українських військ на півдні країни.

Анексія в анексованому Криму – "Секретні матеріали"

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