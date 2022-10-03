Держдума "ратифікувала" незаконну спробу анексії чотирьох областей України

Держдума Росії підтримала незаконну спробу анексії окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Державна Дума проголосувала за так зване "приєднання до складу РФ" захоплених українських територій на позачерговому засіданні сьогодні, 3 жовтня.
Про це повідомляють російські пропагандиські ЗМІ.
"Держдума ратифікувала договір про прийняття ДНР та ЛНР до складу Російської Федерації. "За" проголосували 413 та 412 депутатів відповідно", - повідомили російські ЗМІ
Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами у цих регіонах.
Тим часом у Збройних силах України повідомили, що проведення так званих "референдумів" у частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях не зупинило просування українських військ на півдні країни.
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