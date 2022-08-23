Держдума РФ готує спеціальну заяву щодо України: військовий експерт розповів, про що може йтися

У четвер, 25 серпня, в Росії запланували засідання Ради Державної думи. На ньому буде підготовлено спеціальну заяву щодо України.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, про що саме Росія може оголосити у так званій спеціальній заяві щодо України.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Російська Федерація намагається тиснути на Україну для того, щоб примусити нас до перемовин. На сьогоднішній день вони розуміють, що вони дійшли до фінальної межі. Російські війська не можуть далі наступати, а градус протистояння піднятий на найбільш можливу висоту. Далі піднімати градус протистояння чи вимоги – вже неможливо. Вже досягли якоїсь граничної висоти. Настільки Росія підняла градус протистояння у цій війні. Тому вони будуть ухвалювати якісь чергові рішення. До речі, там лунали заклики визнання України країною-терористкою і визнання окупованих територій Росії щодо проведення на них "референдуму" і приєднання. Може бути все, що завгодно", - розповів Жданов.

Нагадаємо, експерт назвав зброю, якою Росія може обстріляти Україну 24 серпня.

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