"Держиморда" часів Петра Першого": Залужний про методи ведення війни російського генерала Суровікіна

Головнокомандувач Збройних сил України вказав на помилки у ставленні до особового складу, яких припускається російський генерал Сергій Суровікін, який керує ЗС РФ в Україні".

Свої думки з цього приводу генерал Залужний висловив в інтерв'ю британському виданню "The Economist".

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"При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний петровський полководець часів Петра Першого, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконаєш поставлене завдання, або тебе пошлють "на".. І ми давно зрозуміли, що це не працює. І особливо ми це усвідомили 2014 року, коли командувати 21-річними лейтенантами прийшли люди за 50-60 років. Звичайно, у нас були свої держиморди, які кулаками і біцепсами намагалися наводити порядок, але в українській армії це не виходить на 100%... Бути нормальним завжди можна. Бути нормальним означає залишатися людиною в будь-якій ситуації – це найголовніше", - сказав Залужний.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу ЗС Франції. Сторони обговорили ситуацію на фронті.

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