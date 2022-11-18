Держсекретар США пояснив, навіщо Путін тероризує українців ударами по енергетиці

Російський диктатор Володимир Путін намагається зламати волю українців до спротиву, бо не може захопити країну військовою силою.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в Бангкоку, де проходить саміт країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Він наголосив, що Кремль намагається зруйнувати принципи міжнародного права і статут ООН, нехтуючи всіма правилами.

Блінкен заявив, шо справжнє відношення українців до російських агресорів можна було побачити у звільненому Херсоні, де люди танцюють на вулицях, обіймаються з українськими солдатами, зривають російські пропагандистські плакати після місяців російських репресій.

Дипломат впевнений, що Путін тут також прорахувався, оскільки зламати дух українського народу неможливо.

Блінкен додав, що США будуть і надалі підтримувати Україну для захисту незалежності та суверенітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 листопада російські окупанти запустили по території України 18 крилатих ракет і 5 безпілотників.

Також ми інформували, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході країни.

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