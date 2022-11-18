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Держсекретар США пояснив, навіщо Путін тероризує українців ударами по енергетиці

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Держсекретар США пояснив, навіщо Путін тероризує українців ударами по енергетиці

Фото: Associated Press

Кремль намагається зруйнувати принципи міжнародного права і статут ООН

Російський диктатор Володимир Путін намагається зламати волю українців до спротиву, бо не може захопити країну військовою силою.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції в Бангкоку, де проходить саміт країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Він наголосив, що Кремль намагається зруйнувати принципи міжнародного права і статут ООН, нехтуючи всіма правилами.

Блінкен заявив, шо справжнє відношення українців до російських агресорів можна було побачити у звільненому Херсоні, де люди танцюють на вулицях, обіймаються з українськими солдатами, зривають російські пропагандистські плакати після місяців російських репресій.

Дипломат впевнений, що Путін тут також прорахувався, оскільки зламати дух українського народу неможливо.

Блінкен додав, що США будуть і надалі підтримувати Україну для захисту незалежності та суверенітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 листопада російські окупанти запустили по території України 18 крилатих ракет і 5 безпілотників.

Також ми інформували, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході країни.

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Дата публікації
Перегляди
1448
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