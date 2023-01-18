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Держсекретар США розповів про "найшвидший шлях досягнення стійкого завершення війни"

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Держсекретар США розповів про "найшвидший шлях досягнення стійкого завершення війни"

Фото: Associated Press

Ентоні Блінкен наголосив на неприйнятності вимог РФ щодо тимчасово окупованих територій України.

Вимоги країни-терористки Росії до України щодо врахування "нових територіальних реалій" є неприйнятними. Успіхи України на фронті є найкоротшим шляхом до завершення війни та переходу до дипломатії.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

За його словами, такі вимоги країни, яка незаконно захопила чужі території, є шкідливими для налагодження мирного переговорного процесу.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що США та союзниками забезпечують Україну всім необхідним, щоб вона досягла успіху на фронті. Блінкен вказав, що це найкоротший шлях до завершення війни та переходу до дипломатії.

"Найшвидший шлях досягти стійкого завершення цієї війни, дійти до дипломатії, до переговорів – це посилити Україну на полі бою. Це саме те, що ми робимо", - додав Блінкен.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 15 листопада назвав умови миру з Росією, які складаються з 10 пунктів, зокрема, це виведення російських військ і припинення бойових дій, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку,  радіаційна та ядерна безпека, фіксація закінчення війни тощо.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи це, заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд". 

Крім того, Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив: "Навіщо нам перемовини з людьми, які мають відповідати за кримінальні злочини?.. Росія прийшла на чужу територію. Росія вбиває масово людей і робить це тому, що досі вважає, якщо вона не програє, а будь-що, що вони пропонують в рамках переговорного процесу - це не програш Росії, тоді вони не будуть відповідати за всі ці злочини".

Також Подоляк нагадав, як відбувались переговори між Україною та Росією. Подоляк розповів, що в Білорусі російська делегація зачитала їм ультиматум Путіна.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував, що прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.

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