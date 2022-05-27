Держсекретар США заявив, що "Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні"

Держсекретар США заявив, що "Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні"

Диктатор Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, хоч війна ще й триває. Замість того, щоб знищити незалежність України, він її зміцнив.

Україна продовжує мужньо боротися для захисту свого народу та своєї незалежності, і отримує для цього безпрецедентну допомогу від США та країн з усього світу.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи в університеті Джорджа Вашингтона.

"І хоча війна ще триває, президент Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб знищити незалежність України, він її зміцнив. Замість того, щоб розділити НАТО, він об'єднав його. Замість того, щоб підтвердити силу Росії, він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об'єднав країни для його захисту", - заявив Блінкен.

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За його словами, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну три місяці тому, Путін порушив принципи суверенітету та територіальної цілісності, які закріплені в Статуті ООН й покликані захистити всі країни від завоювання чи примусу.

"Тому так багато країн об'єдналися, щоб протистояти цій агресії, бо вони бачать у ній пряме посягання на основи свого власного миру та безпеки", - наголосив Блінкен.

Також держсекретар США заявив, що Вашингтон залишається зосередженим на "найсерйознішому довгостроковому виклику міжнародному порядку", який несе Китай. Водночас Китай є невід'ємною частиною глобальної економіки та здатності розв'язувати світові проблеми - від зміни клімату до боротьби з пандеміями.

"Китай є єдиною країною, яка має як намір змінити міжнародний порядок, і має для цього все більшу економічну, дипломатичну, військову та технологічну силу. Бачення Пекіна відштовхнуло б нас від загальнолюдських цінностей, які підтримували великий прогрес світу протягом останніх 75 років... Простіше кажучи, США і Китай повинні мати справу один із одним у найближчому майбутньому. Ось чому це одні з найскладніших і найбільш значущих відносин з усіх, які ми маємо сьогодні у світі", - пояснив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон не прагне до конфлікту чи нової холодної війни, а навпаки, хоче уникнути їх обох. Також США не прагнуть заблокувати роль Китаю як великої держави чи зупинити розвиток його економіки.

Однак, Блінкен висловив жаль через те, що попри розв'язану Росією війну проти України Пекін продовжує називати свою дружбу з Москвою "безмежною".

Нагадаємо, Кулеба та Блінкен обговорили постачання Україні зброї та розблокування продовольчого експорту.

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