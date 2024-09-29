Держслужбовці повинні бути мобілізовані: підполковник ЗСУ

В Україні держслужбовці також повинні бути мобілізовані.

Про це заявив старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар в інтерв'ю Апостроф TV.

"Якщо держава каже, що хорошим стрілком може бути водій з "Аврори", якому 59 років. То в мене з іншого боку питання – а чому чоловіки, які зараз служать у ДБР, інших органах чи працюють на різних підприємствах – не можуть бути успішними стрілками, операторами дронів чи зв'язківцями. Людину в 58 років ми можемо підготувати, взявши його з бізнесу. Людину з державного апарату ми не можемо взяти", – сказав Кишкар.

Він нагадав, що в Україні мобілізація наразі стосується лише чоловіків віком від 25 до 60 років, і всі чоловіки в цьому віці повинні бути готові служити.

Кишкар зазначив, що існує проблема конфліктів між військовими та державними службовцями, коли особи без бойового досвіду намагаються вказувати, як вести документообіг, пов'язаний із технікою, що зазнала ураження. Він вважає, що потрібно встановити терміни для держорганів, щоб усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають підстав для відтермінування, повинні йти на війну.

Він вважає, що держслужбовців можна замінити ветеранами, які повернулися з війни, а також жінками та чоловіками, які не підлягають мобілізації. Він пропонує дати державним органам, зокрема Державному бюро розслідувань (ДБР), два роки для того, щоб усі чоловіки, які підпадають під мобілізацію, виконали свій військовий обов'язок хоча б на рік. За його словами, це могло б суттєво змінити ситуацію в країні. Кишкар підкреслює, що держава повинна почати з себе в питаннях мобілізації, щоб зробити крок назустріч людям, які чекають на службу.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України опублікувало дані про оплату праці в державних органах за період з січня по серпень 2024 року, вказавши, що в серпні середня зарплата в цих установах досягла 55,8 тисячі гривень.

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