Держзрада та виправдовування збройної агресії РФ: судитимуть відомого у минулому телеведучого

Обвинувачений до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. У прокуратурі не називають ім'я фігуранта, але, судячи з біографії, йдеться про Юрія Кота.

Відомого у минулому українського телеведучого судитимуть за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно громадянина України - російського журналіста за фактами державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції гідності він був ведучим на київському Антимайдані, після чого переїхав на постійне місце проживання до РФ.

"У Москві він розпочав роботу на державному телеканалі країни-агресора як журналіст. Обвинувачений висвітлює події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі, завдаючи шкоду інформаційній безпеці нашої держави. Формує хибне ставлення громадян РФ до українського населення та розпалює сепаратистські настрої серед населення окремих регіонів України", - повідомляє Київська обласна прокуратура.

У своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах журналіст підтримує керівництво РФ та початок воєнних дій в Україні. Його виступи переважно підготовлені на замовлення посадових осіб державних органів й установ РФ та російських медійних центрів.

У створеному ним Telegram-каналі чоловік висвітлює викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів у проросійському спрямуванні. На власних сторінках у соціальних мережах зрадник дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України.

У відомстві зазначили, що обвинуваченого в інформаційному просторі РФ представляють політологом, деканом факультету медіакомунікацій, президентом Асоціації "Майбутнє країни" та лідером руху "Російських українців". А віднедавна ще й військовим експертом.

У прокуратурі не називають ім'я фігуранта, але, судячи з біографії, йдеться про Юрія Кота.

Нагадаємо, провадження проти Кота відкрито 17 травня 2022 року.

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