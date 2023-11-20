Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Держспецзв'язку надало роз'яснення щодо підозри голові відомства у крадіжці 62 мільйонів гривень

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
317
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Держспецзв'язку надало роз'яснення щодо підозри голові відомства у крадіжці 62 мільйонів гривень

Фото: НАБУ

Відомство надало всю необхідну інформацію правоохоронним органам.

Правоохоронці отримали всю необхідну інформацію від Держспецзв'язку стосовно оприлюдненої НАБУ підозри про заволодіння грошовими активами під час закупівлі програмного забезпечення.

Про це повідомили в пресслужбі Держспецзв'язку.

“Держспецзв’язку надала всю необхідну інформацію правоохоронним органам та готова надавати цю інформацію і надалі, оскільки робота Служби базується на принципах відкритості та нульової толерантності до корупції. Всі закупівлі Служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі”, - зазначили в Держспецзв'язку.

У понеділок, 20 листопада, Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Ймовірною причиною стала підозра у заволодінні бюджетних коштів на суму понад 62 млн грн.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
317
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація