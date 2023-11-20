Держспецзв'язку надало роз'яснення щодо підозри голові відомства у крадіжці 62 мільйонів гривень

Правоохоронці отримали всю необхідну інформацію від Держспецзв'язку стосовно оприлюдненої НАБУ підозри про заволодіння грошовими активами під час закупівлі програмного забезпечення.

Про це повідомили в пресслужбі Держспецзв'язку.

“Держспецзв’язку надала всю необхідну інформацію правоохоронним органам та готова надавати цю інформацію і надалі, оскільки робота Служби базується на принципах відкритості та нульової толерантності до корупції. Всі закупівлі Служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі”, - зазначили в Держспецзв'язку.

У понеділок, 20 листопада, Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. Ймовірною причиною стала підозра у заволодінні бюджетних коштів на суму понад 62 млн грн.

Читайте також: