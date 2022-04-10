"Десь о 3-4 годині ранку": Гайдай розповів, як і коли може початися великий бій за Донбас

"Десь о 3-4 годині ранку": Гайдай розповів, як і коли може початися великий бій за Донбас

Гайдай розповів, що росіяни задіють багато важкої техніки.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як може початись велика битва за Донбас. Він відзначив, що це буде великий бій.

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Про це Гайдай сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-ій годині ранку почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - зазначив Гайдай.

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