Десантники та артилеристи ЗСУ знищили військову техніку разом з окупантами: потужне відео

Українські сили продовжують знищувати техніку РФ та самих окупантів.
Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України щоденно завдають суттєвих втрат російським окупантам.
Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
На відео зафіксовано, як артилеристи Сухопутних військ у взаємодії з десантниками наносять нищівного удару російським окупантам - знищуючи їх разом з військовою технікою.
Нагадаємо, окупанти продовжують вбивати своїх же "товаришів". На Запорізькому напрямку вони застосували важку вогнеметну систему "Солнцепек" проти своїх позицій. Після удару від окупантів не залишилося і сліду - згоріли вщент на українській землі.
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