Десантна загроза Одесі майже нейтралізована через обмежену ефективність флоту РФ - британська розвідка

Після серії великих втрат у Чорному морі російський флот зазнає труднощів з ефективністю контролю. десантна загроза Одесі фактично нейтралізована.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, морська загроза Одесі в даний час в значній мірі нейтралізована. Це означає, що Україна може відвернути ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці", - йдеться у повідомленні.

Надводні кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати оборонну позицію. Патрулювання, як правило, обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.

"Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року", - повідомляє Міноборони.

За даними британської розвідки, Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але в даний час зазнає труднощів з ефективністю контролю над морем. Він втратив свій флагман, крейсер "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації і втратив контроль на островом Зміїний.

Нагадаємо, Білорусь стягує до кордону з Україною танки, польові кухні та перевозить солдатів – деталі.

Читайте також: