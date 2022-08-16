Десантна загроза Одесі майже нейтралізована через обмежену ефективність флоту РФ - британська розвідка

Чорноморський флот РФ ховається біля узбережжя Криму після серії втрат.
Після серії великих втрат у Чорному морі російський флот зазнає труднощів з ефективністю контролю. десантна загроза Одесі фактично нейтралізована.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, морська загроза Одесі в даний час в значній мірі нейтралізована. Це означає, що Україна може відвернути ресурси, щоб чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці", - йдеться у повідомленні.
Надводні кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати оборонну позицію. Патрулювання, як правило, обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.
"Це контрастує з підвищеною активністю російських військово-морських сил в інших морях, типовою для цієї пори року", - повідомляє Міноборони.
За даними британської розвідки, Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але в даний час зазнає труднощів з ефективністю контролю над морем. Він втратив свій флагман, крейсер "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації і втратив контроль на островом Зміїний.
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