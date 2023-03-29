Десантники 95-ї бригади з ПТРК Стугна-П ефектно знищили два російські вертольоти Ка-52 (відео)

Вартість одного вертольота Ка-52 "Алігатор" сягає 16 мільйонів доларів США.
Українські воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили два новітні російські вертольоти Ка-52 "Алігатор" з протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Скіф/Стугна-П".
Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі.
"95-а ДШВ відпрацювала з установки "Скіф" 2 вертольоти Ка-52, які щодня нас кошмарили. Респект хлопцям! Від душі", - йдеться у коментарі до публікації.
Зазначимо, що вартість одного вертольота Ка-52 "Алігатор" сягає 16 мільйонів доларів США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від 24 лютого 2022-го до 29 березня 2023-го ЗСУ знищили 172 340 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 610 військових.
Крім того, ми раніше інформували, що українські військові знищили вже понад 1500 російських безпілотників "Орлан-10", які є найпоширенішими у РФ дронами оперативно-тактичного рівня.
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