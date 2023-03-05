Десантники показали, як нищать ворога дронами і розповіли секрети своєї тактики

Десантники показали, як знищують ворога за допомогою ударних дронів і розповіли "секрети" своєї тактики.

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України ведуть активні оборонні дії, завдаючи ворогу важких втрат за допомогою ударних БПЛА.

Відповідне відео показали українські десантники у Telegram.

На відео видно, як за допомогою дрона марунові берети з Миколаєва знищують піхоту та бронетехніку противника.

"Спочатку наша аеророзвідка виявляє противника, а потім починає наносити вогневе ураження, скидаючи боєприпаси", – розповів начальник розвідки одного з підрозділів.

Однак за словами офіцера, щодо ураження броньованої техніки діє інша схема.

"Ми застосовуємо БПЛА для того, аби знищити пошкоджену, але не знищену техніку. Це робиться, для того, аби ворог не зміг її евакуювати, відремонтувати і не повернути у стрій", – додали в ДШВ.

Нагадаємо, раніше десантники 79-ї бригади ДШВ ЗСУ показали, як успішно відбили атаки противника під Мар'їнкою. Тоді ворог вдався до нічного штурму позицій марунових беретів з Миколаєва. Такими діями ворог намагався застати миколаївських десантників зненацька. Утім, розвідка вчасно виявила противника і бійці прийняли бій.

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