Десантники взяли в полон італійського піцайоло, який воював на боці РФ: подробиці

Наші бійці продовжують сумлінно захищати країну та нищити ворога.

Поблизу Куп’янська взяли в полон італійця. Він добровільно воював на боці загарбників.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ.

Полоненого звати Джанні Ченні, йому 51 рік, він є уродженцем Неаполя, громадянин Італійської Республіки.

Його знайшли разом із групою російських військових під час виконання бойового завдання українськими десантниками. Частину окупантів знищили, решта, включно з Ченні, здалася в полон.

За даними ДШВ, до війни полонений працював у ресторані в російському місті Самара, а контракт він підписав у листопаді 2024 року.

"Він залишив вдома дружину і двох дітей. Очевидно, він став черговою жертвою російської пропаганди", — зазначили військові.

Полоненний італієць

Нагадаємо, двоє десантників зі штурмової групи 79 ОДШБр взяли у полон 14 окупантів на Донецькому напрямку.

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