Десантники з 81-ї бригади показали, як точно підбили російський танк з Javelin (потужне відео)

Українські захисники обіцяють і надалі нищити ворожу техніку, яка буде роз'їжджати нашою державою.

Десантники 81-ї аеромобільної бригади, яка беру участь у бойових діях на сході, за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin підбили російський танк.

Відео ювелірної роботи опублікувала пресслужба бригади на офіційній сторінці у ФБ.

"Ще одна коротка історія про російський танк, який програв гру в наздоганялки українській ракетці, вже чекає вашого перегляду. А ми далі на полювання. Народжені перемагати", - підписали кадри військові.

Нагадаємо, як повідомив 2 квітня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, російський наступ на Донецькому напрямку трохи стих. Окупанти відступили із деяких позиції на цьому напрямку.

Найгарячішими, за даними Генштабу, станом на 2 квітня залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Росіяни продовжують наступальні дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках.

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