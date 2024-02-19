Десантники знищили базу окупантів - РЕБ, склад дронів та окупанти стали попелищем (відео)

Через атаку загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені.

Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України знищили базу окупантів, внаслідок чого згоріли ворожі засоби РЕБ, склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка росіян.

Відео опублікували Десантно-штурмові війська ЗС.

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"Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України знищили базу окупантів. Зокрема, серія із п’яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіо-електронної боротьби, склад дронів та кілька автомобілів. Під мостом, який росіяни використовували, як сховок, безславно загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені. Удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів", - йдеться у дописі.

Десантники знищили базу окупантів - РЕБ, склад дронів та авто стали попелищем

Нагадаємо, як пише NYT, російські окупанти одразу наступають на декількох напрямках.

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