Десантники знищили підрозділ росіян та зайняли бойові позиції ворога (відео)

Під час штурму російських позицій ЗСУ ліквідували 11 окупантів.

Військові Десантно-штурмових військ ЗСУ на одному з напрямків ліквідували підрозділ російських загарбників та зайняли їхні бойові позиції.

Пресслужба ДШВ показала, як відбувалися зачистка ворожих позицій.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків", – йдеться в повідомленні.

За словами бійця ДШВ, під час штурму було ліквідовано 11 окупантів.

Нагадаємо, командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ вдалося розгромити деякі підрозділи окупантів на 50-70%. Тепер ворог намагається доукомплектувати ці підрозділи мобілізованими з недостатнім рівнем підготовки.

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