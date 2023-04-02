Десантники знищили підрозділ росіян та зайняли бойові позиції ворога (відео)

Під час штурму російських позицій ЗСУ ліквідували 11 окупантів.
Військові Десантно-штурмових військ ЗСУ на одному з напрямків ліквідували підрозділ російських загарбників та зайняли їхні бойові позиції.
Пресслужба ДШВ показала, як відбувалися зачистка ворожих позицій.
"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків", – йдеться в повідомленні.
За словами бійця ДШВ, під час штурму було ліквідовано 11 окупантів.
Нагадаємо, командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ вдалося розгромити деякі підрозділи окупантів на 50-70%. Тепер ворог намагається доукомплектувати ці підрозділи мобілізованими з недостатнім рівнем підготовки.
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