Десантники знищили пункт аеророзвідки РФ на Лиманському напрямку: момент потрапив на відео

Українські захисники знищили російський пункт аеророзвідки на Лиманському напрямку.

Відповідне відео показали прикордонники.

"Українські захисники знищили пункт аеророзвідки окупаційних військ на Лиманському напрямку. Місце запуску ворожих дронів виявили прикордонники. Інформацію про об‘єкт передали побратимам з ДШВ, ті в свою чергу відпрацювали по ньому артою... Як бонус – ліквідований оператор", - розповіли у ДПСУ.

ЗСУ знищили пункт аеророзвідки на Лиманському напрямку: відео

Нагадаємо, раніше українські воїни показали кадри, як вдарили по російських окупантах на острові Джарилгач на Херсонщині. Там росіяни збиралися зробити свою військову базу, однак в українських HIMARS були інші плани.

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