Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Десантники знищили три російські безпілотники (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
511
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Десантники знищили три російські безпілотники (відео)

Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів та військову техніку армії Російської Федерації.

Українські військові бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, що дислокується в Донецькій області, у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ збили три ворожі безпілотники.   

Про це повідомили у Telegram-каналі ДШВ ЗСУ 

"Військовослужбовці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати засоби повітряного нападу противника. Зокрема, цього дня було успішно збито три розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів", – йдеться в повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на 4 лютого Росія втратила на війні проти України вже близько 130 590 солдат.

Днями у Мережі з'явилося відео, як контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів.

Читайте також:

Колишній коп виявився зрадником: СБУ викрила групу завербованих диверсантів

Колишній коп виявився зрадником: СБУ викрила групу завербованих диверсантів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
511
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація