Десантники знищили три російські безпілотники (відео)

Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів та військову техніку армії Російської Федерації.
Українські військові бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, що дислокується в Донецькій області, у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ збили три ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Telegram-каналі ДШВ ЗСУ
"Військовослужбовці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати засоби повітряного нападу противника. Зокрема, цього дня було успішно збито три розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів", – йдеться в повідомленні.
Втрати Росії у війні проти України
Від початку повномасштабного вторгнення і станом на 4 лютого Росія втратила на війні проти України вже близько 130 590 солдат.
Днями у Мережі з'явилося відео, як контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів.
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