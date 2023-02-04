Десантники знищили три російські безпілотники (відео)

Українські військові бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, що дислокується в Донецькій області, у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ збили три ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Telegram-каналі ДШВ ЗСУ

"Військовослужбовці 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати засоби повітряного нападу противника. Зокрема, цього дня було успішно збито три розвідувальних безпілотних літальних апаратів різних типів", – йдеться в повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на 4 лютого Росія втратила на війні проти України вже близько 130 590 солдат.

Днями у Мережі з'явилося відео, як контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів.

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