Десантники зняли на відео, як з ПЗРК "Перун" збили два безпілотники окупантів

Десантники зняли на відео, як з ПЗРК "Перун" збили два безпілотники окупантів

Українські десантники збили два російські багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси "Орлан-10".

Ворожі повітряні цілі вдалося знищити з ПЗРК "Перун".

Про це повідомили в командуванні українських Десантно-штурмових військ, опублікувавши відповідний відеозапис.

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"На відео зафіксовано застосування сучасного переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун"військовослужбовцями підрозділів протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади та представників територіальної оборони", – йдеться в повідомленні.

В ДШВ уточнили, що нещодавно завдячуючи злагодженій роботі в одному з районів ведення бойових дій бійці "назавжди приземлили" два комплекси "Орлан-10".

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 18 травня, українські військові знищили 14 російських безпілотників та один літак.

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