Десантники ЗСУ захопили в полон майже 30 окупантів на Курщині: подробиці операції

Усім пораненим було надано першу медичну допомогу від українських військових.

Українські десантники, разом із суміжними підрозділами, взяли в полон 27 військовослужбовців Збройних сил РФ у Курській області.

Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Затримані росіяни — офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, Повітряно-десантних військ та інших військових частин. Вони представляють різні регіони Росії та окуповане місто Севастополь.

Опинившись у важкій бойовій ситуації, військові РФ добровільно склали зброю, що дозволило їм уникнути загибелі.

"Закликаємо й інших солдатів військ російської федерації – не чинити опір й здаватися в полон! Українські військові дотримуються всіх норм Міжнародного гуманітарного права, і не знищують тих, хто вирішив добровільно скласти зброю", – йдеться в повідомленні.

27 російських військових в полоні: як українські десантники проводили операцію в Курській області

Нагадаємо, під час чергової операції прикордонники батальйону “Шквал” затримали російського військовослужбовця, який має три судимості і провів близько восьми років у в’язниці.

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