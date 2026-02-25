Десятки дронів за два дні: РФ цілеспрямовано б’є по газовій інфраструктурі України

Росія атакувала нафтогазову інфраструктуру / © НАК "Нафтогаз України"

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати об’єкти Групи “Нафтогаз”. Протягом двох днів ворог безперервно б’є по газосховищах і виробничих потужностях у Харківській та Чернігівській областях, застосувавши близько 60 ударних дронів.

У компанії повідомили, що внаслідок атак зафіксовано руйнування. Остаточні масштаби пошкоджень встановлюватимуть після стабілізації безпекової ситуації.

Голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький зазначив, що фахівці разом із підрозділами ДСНС розпочнуть оцінку наслідків та ліквідацію руйнувань одразу після відбою повітряної тривоги.

За його словами, роботи з реагування та відновлення об’єктів будуть проведені в максимально стислі терміни.

Кремль змінює тактику ударів

Паралельно російська армія розширює перелік цілей атак по Україні. У ніч проти 22 лютого окупанти здійснили один із наймасштабніших комбінованих ударів останнім часом, застосувавши 347 дронів і ракети.

Цього разу під прицілом опинилися не лише об’єкти енергетики, а й логістична інфраструктура, зокрема залізничні вузли та системи водопостачання.

Експерти вважають, що Москва намагається ускладнити постачання та повсякденне життя українців. За словами колишнього командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця, ворог може дедалі частіше бити по критичній інфраструктурі, яка забезпечує населення водою, щоб спровокувати гуманітарну кризу.

Удари по газовидобувній інфраструктурі — останні новини

Протягом доби 24 лютого російські війська здійснювали чергову атаку на газовидобувну інфраструктуру України. Цього разу під удар дронів потрапив один із виробничих об’єктів у Харківській області.

За попередніми даними, зафіксовано пошкодження, роботу об’єкта довелося призупинити.

Вночі проти 20 лютого російські війська також завдали удару безпілотниками по об’єктах нафтогазової інфраструктури у Полтавській області. Внаслідок атаки виникла пожежа та зафіксовано руйнування.

Нагадаємо, вночі проти 8 лютого Росія також атакувала об’єкти “Нафтогазу” на Полтавщині. Є Сталося влучання дронів. Активи та обладнання зазнали руйнувань. Однак минулося без постраждалих.