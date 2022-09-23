Деспотична мобілізація в Росії призведе до зростання недовіри до влади - ISW

Однак натомість призведе до зростання недовіри до керівництва країни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Деспотичний підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи призведе до появи ефективних солдатів та викликає значну негативну реакцію всередині країни", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що влада РФ вже порушила обіцянку мобілізовувати лише тих росіян, які мають досвід військової служби.

"Російська влада під надуманими приводами насильно вербує російських громадян для участі в бойових діях в Україні, порушуючи обіцянку Кремля набирати лише тих, хто має військовий досвід. Російська влада також демонстративно мобілізує персонал (наприклад, протестувальників), який вступить у війну в Україні із жахливим моральним духом", — додають вони.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Вечері того ж дня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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