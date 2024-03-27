Десять операцій за два роки: українські лікарі врятували бійцю ногу від ампутації

Лікарям Івано-Франківська вдалося врятувати не тільки життя військовослужбовця, а й повністю відновити його ногу.

Петро Яблінчук був першим військовим, який потрапив на лікування до медиків Івано-Франківська з бойовим пораненням. Хірургам знадобилося майже два роки й десяток оперативних втручань, щоб врятувати його ногу від ампутації.

Про це розповіли у Центральні міській клінічній лікарні Івано-Франківська.

Петро потрапив до лікарні на самому початку війни, 13 березня 2022 року.

"На передовій під час повномасштабної війни я був всього лиш три дні й отримав поранення в м. Малин на Житомирщині. Нас тоді накрило прильотом авіації. Зараз війна дуже тяжка. Я пішов добровольцем, бо мав бойовий досвід, адже до того я три роки служив в АТО. Тоді у 2014-2017 це була легка прогулянка", – розповів військовий.

У бійця була важка мінно-вибухова травма лівої ноги зі значною площею пошкодження м’яких тканин.

"Задня поверхня стегна, коліна і гомілки були повністю без шкіри і м’язів. Оскільки артерія не була пошкоджена, основною метою лікарів було зберегти кінцівку", – розповів завідувач відділення травматології, ортопедії і реконструктивної та пластичної хірургії Степан Зелик.

Травму ускладнювала інфекція та значна кількість відмерлих тканин, які неможливо було видалити одним разом. До того ж знищену шкіру доводилося теж підживляти клаптик за клаптиком.

"На початку війни лікувати наших військових було дуже складно. Поранення у них дуже тяжкі і відрізняються від звичайних травм у цивільних. Ми теоретичні знання до того мали, але на практиці отримали нові навички", – розповів Степан Зелик.

За два роки лікарі у відділенні травматології, ортопедії і реконструктивної та пластичної хірургії отримали величезний досвід і провели понад 400 операцій для поранених військових.

Наразі лікування Петра Яблінчука завершено і нога пацієнта врятована. Наприкінці березня 2024 року його нарешті виписали з лікарні.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення, за яким час перебування українських військових на лікуванні за кордоном становитиме не більш ніж 12 місяців.

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