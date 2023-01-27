Зеленський назвав кількість танків, які потрібні Україні для контрнаступу

Український лідер наголосив на вирішальному значенні кількості танків і термінів, коли вони можуть бути доставлені до України.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність західним партнерам за наміри передати українським збройним силам для протидії російській агресії важку бронетехніку. Водночас український лідер наголосив на вирішальному значенні кількості танків і термінів, коли вони можуть бути доставлені до України.

Про це він говорив в інтерв'ю Sky News, опублікованому Офісом президента.

"Нам зараз потрібно 300−500 танків… Танки потрібні для наступальних дій на нашій землі. Броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей", — наголосив український президент.

Зеленський зауважив, що танки повинні надходити до України з якомога меншим розривом у часі між ухваленим рішенням про їх надання та постачанням.

"Кількість танків і термін, коли вони до нас можуть доїхати, мають невід'ємну і надважливу роль", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що існує уже багато рішень щодо надання Україні різної зброї, але "вона й досі не доїхала".

"Буває, що ця зброя їде місяцями. Я не кажу, що в цьому хтось винен, просто кажу, що полегшення настає тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії… П’ять, вісім, десять танків не вирішують питання на полі бою. Це не політика — це про конкретні результати на полі бою", — додав президент.

Зеленський вважає, що американські танки Abrams можуть прибути до України занадто пізно.

"Я не знаю реальної ситуації станом на цю хвилину, коли вони мають бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи", - зазначив український лідер.

У цьому контексті він нагадав про танки, щодо яких президент Франції Емануель Макрон ухвалив це рішення два тижні тому.

"Емоційно це будо дуже позитивно для мене. Але в мене як у президента України під час війни немає двох тижнів", - констатував Зеленський.

Велика Британія планує передати Україні танки Challenger наприкінці березня 2023 року. До цього часу планується підготувати українські екіпажі для цієї бронетехніки.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

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