Десять ударів по Харкову: влада повідомила про наслідки чергової ворожої атаки

У місті фіксують перебої зі світлом.

У ніч проти 11 квітня російські окупанти завдали щонайменше десяти ударів по Харкову. Інформації про постраждалих чи загиблих поки немає.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що дані оновлюються, але наразі інформація про постраждалих не надходила.

Синєгубов також повідомив, що через ворожу атаку у Харкові фіксують перебої з електропостачанням.

Ігор Терехов повідомив також, що через обстріли метро у Харкові не працюватиме.

"Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", — написав Терехов.

Раніше стало відомо, що російські загарбники в ніч проти 11 квітня здійснили черговий масований ракетний обстріл.У Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив пуски 8-ми ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

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