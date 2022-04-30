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Десятками нерозірваних снарядів окупанти засіяли чимало сіл на Запоріжжі

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Десятками нерозірваних снарядів окупанти засіяли чимало сіл на Запоріжжі

Десятки боєприпасів щодня знешкоджують сапери на Запоріжжі, бо росіяни гатять просто по містах та селах, попри те, що там немає жодного військового об'єкта.

Частина ракет не розривається – через ембарго рашисти змушені використовувати чіпи та процесори ще 70 років, тож смертельні подарунки засівають городи, йдеться в ТСН.

У Веселянці боєприпасів просто неймовірна кількість, бо село піддається обстрілам ледь не з першого тижня війни. Будинки, лікарня, та навіть церква з пам’ятником невідомому солдату для росіян жодної цінності не мають.

«Вистріл звідти був. Тут же хлопок над над нами…Я думав вертоліт падає, ну, звук такий. Одійшов метрів 10 і упало», - показує чоловік ракету на своєму подвір’ї.

Якби ракета спрацювала, тисячі уламків розбили б тут усе – на  кілометр від місця вибуху, але навіть зараз це може статись будь-якої миті.  Тож сапери несуть снаряд якомога далі, а техніка копає для нього «могилу».

Чому російські ракети так часто не спрацьовують, сапери пояснюють, що процесори та плати 50-річної давнини, купити сучасні через санкції рашисти вже не в змозі. Не обходиться й без звичайного російського нехлюйства. «Ну, не спрацював вишибний заряд, який у ракеті й воно не розкрилося в повітрі. Тобто можливо якась несправність була у ній. Можливо відсирів порох, який був у вишибному заряді», - кажуть сапери.  

Вибух від знищення снаряду здригає землю навіть за сотню метрів звідси.  А буквально за 200 метрів – нова знахідка, просто на городі в обуреного чоловіка. «Бачите скільки городу, соток тридцять. Його ж треба все до ладу довести, кукурудзу садить. Травень місяць підходить, треба ж садити… .А як же ж, вона ж там не буде лежати», - каже фермер.  

На Запоріжжі сапери знешкоджують десятки рашистськиих мін щодня

На Запоріжжі сапери знешкоджують десятки рашистськиих мін щодня

Більшість таких знахідок, розповідають піротехніки намагаються підривати на місці. Перевозити їх на полігон – смертельно небезпечно. «Це сучасний боєприпас, й незрозуміло, чому вони не здетонували, в чому там проблема. Можливо там накольний механізм – не вистачило міліметра, пів міліметра – капсула-детонатора, щоб він спрацював», - кажуть рятувальники.  

Лише у Веселянці сапери знешкодили вже вісім ракет, лишилось іще десять. І так – тут усюди . Через постійні обстріли ці хлопці працюють без вихідних, яких вочевидь, ще довго не буде навіть після перемоги.

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