Десятки авіабомб і фосфорні снаряди: бійці 3 ОШБр про безперервні атаки на коксохім в Авдіївці (відео)

Росіяни атакують підприємство і вдень, і вночі.

Російська окупаційна армія нещадно обстрілює територію Авдіївського коксохімічного заводу. Загарбники штурмують підприємство в Авдіївці із землі та атакують з повітря і вдень, і вночі.

Відео оприлюднила пресслужба Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

"Авдіївка. Коксохімічний завод. По 60 авіаційних бомб удень і вночі. Ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника", - йдеться у дописі.

Бійці 3 ОШБр наголошують, що окупаційні війська застосовують фосфорні снаряди. Від них займаються цистерни з мазутом. Як наслідок - отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

"Станом на зараз це - новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує? Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", - наголошують у пресслужбі бригади.

Авдіївка. Коксохімічний завод.

Нагадаємо, військові 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили, що їхні бійці в нелюдських умовах обороняють Авдіївку. Росія кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили - йдеться і про особовий склад, і про озброєння.

Крім того, нещодавно одну з кращих бригад ЗСУ - Третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки. Бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ на цій ділянці фронту.

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