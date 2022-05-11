"Десяткі авіанальотів та обстрілів щогодини": у Мережі показали кадри над маріупольською "Азовсталлю"

Завод "Азовсталь" перетворився на справжнє пекло на землі, але наші військові досі відбивають атаки ворога.
У Мережі з'явилося відео з висоти пташиного польоту над маріупольською "Азовсталлю", де героїчно тримають оборону українські захисники.
Ролик опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
На кадрах видно наслідки авіанальотів. Над заводом стоїть стовп чорного диму, який видніється на все місто.
"Десятки авіанальотів. Десятки обстрілів. Щогодини", - зазначив Андрющенко.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що Росія не дає згоди на будь-який з варіантів евакуації військових з "Азовсталі".
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