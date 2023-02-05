Десятки мобілізованих росіян загинули у Новій Каховці, їхнім родичам нічого не пояснюють, — аналітики

У військкоматі сказали лише : "Вибачте, так вийшло".

Ракетний удар по Макіївці, який стався 1 січня 2023 року, був не єдиним ударом, який спричинив масову загибель мобілізованих окупантів.

Про це стало відомо аналітичному виданню The Insider під час розслідування загибелі російських призовників.

The Insider виявив, що 24 жовтня в районі Нової Каховки у Херсонській області жертвами аналогічного удару стали щонайменше кілька десятків мобілізованих. Особливо багато загиблих було з Волгоградської області — саме у волгоградських форумах і звернули увагу на дивну аномалію: починаючи з кінця жовтня місцеві газети почали публікувати по два-три некрологи про мобілізованих солдатів, і під усіма фотографіями стояла та сама дата смерті — 24 жовтня 2022 року.

Про місце та обставини загибелі в некрологах не повідомлялося.

У листопаді у кількох пабликах соцмереж РФ з'явилася інформація про те, що 24 жовтня в Україні обстріляно колону мобілізованих волгоградських, відправлених на фронт.

Місцем загибелі мобілізованих є Нова Каховка.

YouTube-проект ROMB зміг зв'язатися із родичкою одного із загиблих, яка підтвердила, що волгоградці потрапили колоною під обстріл у районі Каховської ГЕС.

Мати одного загиблого розповіла, що у військкоматі їй взагалі не дали жодної інформації, сказавши лише: "Вибачте, так вийшло".

"Ні у місцевій адміністрації, ні у думі на запитання журналістів не відповіли. На запити відповіді не отримали. Голова міської думи Волгограда Владлен Колесніков на численні дзвінки кореспондентів не відповів. Голова міської ради ветеранів Олександр Струков заявив, що йому відомо, що там сталося, проте за подробицями порадив звертатися до військкомату", — повідомляє джерело.

Додамо, що, за даними розвідки Британії, РФ втратила понад 300 військових унаслідок удару Збройних сил України по Макіївці неподалік Донецька.

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