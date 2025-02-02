"Десятки офіцерів вони втратили": подробиці про удар по командному пункту на Курщині від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар ЗСУ по командному пункту окупантів на Курщині, ймовірно, по Рильську. Водночас, за словами Зеленського, Північна Корея може направити ще близько 20-25 тис. своїх військовослужбовців до РФ.

Про це сказав Володимир Зеленський кореспондентам Associated Press.

"4 тисячі вони точно втратили, я не знаю їхні останні втрати... Але те, що вони втратили боєздатність цього першого пакету північних корейців, я їх не можу назвати іншими словами, адже це пакет: вони не знають куди вони їдуть і воюють проти країни, в якій вони ніколи не були", — сказав Зеленський.

Президент України назвав удар по командному пункту окупантів на Курщині справедливою ціллю.

"Ми маємо різну інформацію: 20-25 тисяч може бути. Чи вони приїхали?.. Зараз ще ні. Вчора була дуже сильна операція наших військових ЗСУ на Курському напрямку. Вони вразили їхній центральний командний пункт. Ключових офіцерів РФ та КНДР вчора вони втратили. Це була наша військова ціль. Справедлива. Був ракетний удар з нашого боку. Було застосування різних видів зброї. Але комплексного удару було завдано по ним. Думаю, йдеться про десятки офіцерів. Десятки офіцерів вони вчора втратили", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 31 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ракетно-артилерійські війська знищили російський командний пункт у Рильську. Цей удар став частиною української операції, спрямованої на знищення командних пунктів РФ і позбавлення ворожих військ ефективного управління у Курській області.

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