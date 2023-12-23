Десятки ПВО: як окупанти захищають Кримський міст – фото, координати

У Криму партизани руху "АТЕШ" зафіксували розташування протиповітряної оборони окупантів на острові Тузла (острів посередині Керченської протоки - ред.).

Про це "АТЕШ" повідомив у Telegram.

"Внаслідок багатоденної розвідки нам вдалося виявити точне місце розташування десятків комплексів ППО по периметру острова Тузла та біля в'їзду на Керченський міст. Координати кількох систем: 45.3179536; 36.4921856; 45.2627026; 36.5505486; 45.2602334; 36.5649472", - йдеться у повідомленні.

ПВО у Криму для захисту Кримського мосту

ПВО у Криму для захисту Кримського мосту

ПВО у Криму для захисту Кримського мосту

ПВО у Криму для захисту Кримського мосту

Координати ПВО окупантів у Криму

Як додали партизани, окупанти намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів. Однак агентам "АТЕШ" вдається діставати цінну інформацію, зокрема завдяки "очам" всередині Росії.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 грудня перекрили Кримський міст і заявили про роботу ППО.

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