Десятки років: коли Росія зможе замінити знищений ЗСУ корабель "Новочеркаськ"

Росія має можливості виробляти великі десантні кораблі оновленого проєкту вартістю 300 мільйонів доларів. Проте на побудову судна потрібен час - відновити втрачені кораблі вони зможуть тільки до 2036 року.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

За його словами, вартість знищеного українськими військовими десантного корабля “Новочеркаськ” становити 85 мільйонів доларів. Проте це ціна за судно, яке було поставлене на воду ще у 1987 році.

“Така калькуляція вартості, можливо, дійсно має під собою підґрунтя, але у питанні озброєння правильніше рахувати ціну заміни”, - підкреслив головний редактор Defence Express.

Він зазначає, що у Росії наразі є можливість виробництва великих десертних кораблів оновленого проєкту, зокрема - на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді.

Наприклад, корабель “Петр Моргунов” обійшовся РФ у 280 мільйонів доларів враховуючи інфляцію.

“У випадку оновленої версії, яка більша, то мова точно буде йти про понад 300 мільйонів доларів за один корабель, але окрім вартості необхідно ще і рахувати час, тому що час також є доволі значним ресурсом. Якщо враховуючи, що це вже третій великий десантний корабель, який знищили Збройні Сили України у Чорному та Азовському морях, то це означає, що ще два наступні будуть передані замовнику не раніше 2035-2036 років”, - наголосив Олег Катков.

Нагадаємо, що втрата російськими загарбниками великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ" суттєво вплине на спроможність проводити висадки десанту.

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