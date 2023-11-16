Десятки років: сумний прогноз нардепа щодо тривалості війни – до чого треба готуватися

За словами Романа Костенка, війна набуває глобального характеру і ніхто не знає, коли вона може закінчитися.

Росія має достатньо ресурсів, тому війна може тривати навіть десятки років.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко в ефірі телемарафону.

"Ніхто не знає, коли ця війна закінчиться... Якщо ми говоримо про воєнний вимір, вона може тривати десятками років. Тому що в Росії є достатньо ресурсів. У її сателітів, які їй допомагають напряму або завуальовано, теж вистачає цього ресурсу. Війна набуває такого глобального характеру, багато стає учасників – хтось непрямий учасник, але хтось має вигоду з цього", – зазначає нардеп.

На його думку, з політичної точки зору, війна може закінчитися хоч завтра, наприклад, якщо раптом у Росії ухвалять рішення вивести війська.

Проте Костенко закликає українців налаштовуватися на те, що війна буде ще не один рік.

"І ці ресурси маємо забезпечувати ми, максимально витягувати зі своєї країни, що ми можемо. Це і налагодження оборонно-промислового комплексу власного виробництва, тому що не вистачає того, що є. І більш тісна взаємодіяти з нашими діючими союзниками і партнерами, і шукати нових, в тому числі, і серед тих, хто зараз симпатизує Росії. Бо якраз вони мають це озброєння пострадянське, яке потрібно нам, бо воно вже вичерпано в наших союзників… А самими тільки натівськими зразками, ми вже побачили, (воювати) дуже складно", – підсумував нардеп.

Раніше ТСН. ua з'ясовував, наскільки затягнеться війна з Росією, що кажуть про це в Україні та світі.

Зокрема, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив: війна може тривати ще довго.

Нагадаємо, у виданні The Economist була опублікована стаття, що війна Росії проти України може затягнутися ще на п'ять років. Про це нібито говорять західні чиновники.

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