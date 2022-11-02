"Десятки російських атак щодня": Зеленський розповів про найжорстокіші бої на фронті

Президент України Володимир Зеленський після проведеного в середу, 2 листопада, засідання Ставки верховного головнокомандувача розповів деякі подробиці порядку денного.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення.

“Порядок денний Ставки доволі очевидний. Це ситуація на передовій, зокрема на Донеччині, де тривають найжорсткіші бої”, - зауважив президент.

За стійкість при відбитті атак ворога у Донецькій області Володимир Зеленський особливо відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

“Там цими днями особливо важко – десятки російських атак щодня. Наші хлопці стоять міцно й не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм. І я дякую всім, хто захищає нашу Донеччину!” - сказав він.

Також, за словами українського лідера, на Ставці розглянули ситуацію й на інших напрямках: в Харківщині, Луганщині, на півдні країни та на її кордонах.

“Всюди зміцнюємо позиції й працюємо на ключову мету – повне звільнення всієї української землі”, - запевнив президент.

Нагадаємо, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача також обговорювалося відновлення об'єктів енергетики після атак Росії.

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