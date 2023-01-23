"Десятки тисяч погано оснащених, ненавчених мобілізованих": у США повідомили, ким росіяни "закидують" район Бахмута

Наразі місто Бахмут залишається однією з головних гарячих точок на фронті.

Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення своїх позицій в Україні в районі Бахмута.

Про це заявив високопоставлений військовий чиновник у Пентагоні, на якого послався журналіст американського видання Foreign Policy Джек Детч.

"Війська РФ кидають на фронт у районі Бахмута десятки тисяч погано оснащених та ненавчених солдатів", - написав репортер у Twitter.

На Донеччині ЗСУ суттєво прорідили лави "вагнерівців", однак ворог підтягнув нові сили. Про це повідомив командир батальйону "Свобода", майор Нацгвардії Петро Кузик. За його словами, деякі із західних експертів недооцінюють ЗСУ і переоцінюють потенціал окупантів.

На Донбасі ворог атакує ЗСУ одразу на кількох напрямках. Водночас наразі місто Бахмут залишається однією з головних гарячих точок на фронті.

Раніше глава України заявив, що на Донбасі тривають назапекліші бої, зокрема й за Бахмут та Соледар.

Також стало відомо, що російське командування, зокрема, Герасімов, через конфлікт з власником ПВК "Вагнер" Пригожиним зменшило підтримку загонів найманців на Донеччині.

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